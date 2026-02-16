¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎËÜÅÄ¼ÓÍè¤¬¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡È²áµî¥¤¥Á¤«¤ï¤¤¤¤¡É°áÁõ¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛËÜÅÄ¼ÓÍè¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¡É°áÁõ¡õ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯2·î14Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ØÎøÈ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù#2¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤ÎÎ®¤ì¤ÇËÜÅÄ¤¬¡Ö²áµî¥¤¥Á¤«¤ï¤¤¤¤È±·¿¡×¤òÈäÏª¡£¡ÖµîÇ¯¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Á¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤ÈÈ±·¿¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·