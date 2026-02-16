¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï16Æü¡¢5·î12Æü(²Ð)¡Á14Æü(ÌÚ)¤ÎÃæÆüÀï¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ØYOKOHAMA GIRLS¡ùFESTIVAL 2026¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï12Ç¯ÌÜ¤Î³«ºÅ¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Ù¥¤¡ù¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤È¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤äÀ¤Âå¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤­¡×¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆÍ¤­¿Ê¤àºÇ¶¯¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÀº¿À¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤ò²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºÎ®¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼