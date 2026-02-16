¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬16Æü¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊá¼ê¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡£2014Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄÅö»þ¤ÏÊá¼êÅÐÏ¿¡£21Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÊá¼ê¤Ç¤â1·³½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤ËÊá¼ê¤«¤é³°Ìî¼êÅÐÏ¿¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸«¼é¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï°ÛÎã¤ÎÄ©Àï¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà¤È¤Ï2¿Í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤ò¤·¤¿¡£µîÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î½Õ¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤Ë°ì²ó¡¢Éô²°¤Ç2¿ÍÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¾¡Éé¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç