¿·³ã»Ô¤Ï²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ëÁí³ÛÌó4425²¯±ß¤Î¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ã»Ô¤Î¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÏÁí³Û4425²¯±ß¤Ç¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤È¡¢Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¹¶èÃ±°Ì¤Î±Õ¾õ²½ÂÐºö¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ä»î¸³»Ü¹©¤Ê¤É¤ËÁ°Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î·«¤ê±Û¤·¤ò´Þ¤á7²¯2000Ëü±ß¤ò·×¾å¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤Ç¤Ï¡¢µë¿©Èñ¤ÎÊÝ¸î¼ÔÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤Ë27²¯5000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ò·×¾å¤·¡¢¾®³Ø¹»¤Îµë¿©Èñ