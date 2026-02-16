Æî¶å½£À¾²ó¤ê¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¿åËóIC¤«¤é½Ð¿åIC´Ö¤¬¡¢2028Ç¯ÅÙ¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆî¶å½£À¾²ó¤ê¼«Æ°¼ÖÆ» ¿åËóIC～½Ð¿åIC´Ö¤Î16.3㎞2028Ç¯ÅÙ³«ÄÌ¸«¹þ¤ß ¤³¤ì¤Ï¡¢2·î15Æü¤ËÆî¶å½£À¾²ó¤ê¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò»ë»¡¤·¤¿¶â»Ò¶³Ç·¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ Æî¶å½£À¾²ó¤ê¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ï¡¢·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤È¼¯»ùÅç»Ô¤ò·ë¤Ö±äÄ¹Ìó142㎞¤Î¹âµ¬³ÊÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¤¦¤Á¿åËó&