°¦ÃÎ¸©¹âÉÍ»ÔÌò½ê¤Ç2024Ç¯7·î¡¢ÍèÄ£¤·¤¿60ÂåÃËÀ­¤¬²ÄÇ³À­¤Î±ÕÂÎ¤ò¤Þ¤¤¤Æ²Ð¤òÉÕ¤±¡¢¿ÏÊª¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¤Ê¤É¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï16Æü¡¢·úÂ¤ÊªÅù°Ê³°Êü²Ð¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÃËÀ­¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£¼«¿È¤âÁ´¿È¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢¸½ºß¤âÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£