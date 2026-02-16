2025Ç¯Ê¬¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î¼õÉÕ¤¬16Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£48Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õÉÕ½éÆü¤Ë¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤«¤é¿½¹ð¤Ç¤­¤ë¡Öe-Tax¡×¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×¤òÏ¢·È¤·¤ÆÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¶¶±Ñ¼ù¤µ¤ó¡§Ìµ»ö½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È¤«¤é¿½¹ð¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤ËÁá¤¯¤Ç¤­¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Öe-Tax¡×¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï7³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤ÈµëÍ¿¤ä°åÎÅÈñ¡¢¤Õ