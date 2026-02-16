¡ÚREGZA¡Ö65E350R¡×¡Ê2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¡Û »²¹Í²Á³Ê¡§130,000±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§110,000±ß ¡ÚREGZA¡Ö50Z570L¡×¡Ê2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë¡Û »²¹Í²Á³Ê¡§154,000±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§89,800±ß REGZA 65V·¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö65E350R¡×¡Ê2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¡Ë Amazon¤Ë¤Æ¡¢REGZA¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ º£²ó¡¢65V·¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö65E350R