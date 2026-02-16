¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤¬15Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØSamsung Galaxy presents TGC in ¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢TGC in¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä 2026¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û7¿Í¤Ç¥®¥å¥Ã¤È¡ª½ãÇò°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀME:I¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢¶ä²Ï¡Ê¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷µ±¤¯°áÁõ¤ÇºÇ¿·¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£MOMONA¤òÉ®Æ¬¤Ë