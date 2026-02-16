À¼Í¥¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤È»°¿¹¤¹¤º¤³¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸¡ÙÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤¬¸ø³«Ãæ¡£ËÜºî¤ÇÀç¡Ê¥»¥ó¡Ë¤ò±é¤¸¤¿º´µ×´Ö¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¿áÂØÈÇ¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢Á°ºî¤Ç±é¤¸¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡ÈÅ¾À¸¸å¡É¤ò±é¤¸¤ëÆñ¤·¤µ¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Ûº²¤òÄ¶¤¨¤¿°¦¡Äº´µ×´ÖÂç²ð¤¬À¼¤ò±é¤¸¤¿¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È23ÅÀËÜºî¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÇò¼Ø¡§±ïµ¯¡Ù¡Ê2021Ç¯ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¸ø³«¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¡£ÉñÂæ¤ÏÆîÁ×