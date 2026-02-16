¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤ÎÌÓÍøÍöÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¡Ê60¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£16Æü¡¢¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿ÁÇ¤è¤ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÌÓÍøÍöÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»³ºêÏÂ²ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È