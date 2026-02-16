Netflix Japan¤¬16Æü¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡Ê44¡Ë¤È¤ÎÆÈÀê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖNetflix¤ÏÊ£¿ôÇ¯¤ËÅÏ¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎMEGUMI¡Ê¤á¤°¤ß¡Ë¤È¡¢¿·ºî¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥É¡Ê¡È¶Ú½ñ¤­¤Î¤Ê¤¤Êª¸ì¡É¡ËºîÉÊ¤òÊ£¿ôÀ©ºî¤·¡¢ÆÈÀêÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Öº£¸½ºß¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼MEGUMI¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëNetflix¤Î¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤Ï¡¢Ê£¿ôËÜÊÂ¹Ô¤·¤Æ´ë²è¿Ê¹ÔÃæ¡£¤É¤¦¤¾¡¢¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È