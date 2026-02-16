GDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤¬2»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤Î¥×¥é¥¹À®Ä¹¤Ç¤¹¡£2025Ç¯10·î¤«¤é12·î¤ÎGDP¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ï¡¢¼Â¼Á¤Î¿­¤ÓÎ¨¤¬Á°¤Î3¥«·î¤ÈÈæ¤Ù¥×¥é¥¹0.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£1Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÇ¯Î¨´¹»»¤Ç¤Ï¥×¥é¥¹0.2¡ó¤Ç¡¢2»ÍÈ¾´ü¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹àÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢GDP¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡Ö¸Ä¿Í¾ÃÈñ¡×¤¬¡¢Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬Áý¤¨²ÈÅÅ¤¬¹¥Ä´¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¤Ç¿©ÎÁÉÊ¤Ê¤É¤Ç¼å¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¡¢¥×¥é¥¹0.1¡ó¤È¾®Éý¤Ê¿­¤Ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡ÖÍ¢½Ð¡×¤Ï¥È¥é¥ó¥×