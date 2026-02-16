¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2026Ç¯2·î2Æü¡Á8Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°ÌMac mini Apple M4MU9D3J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë2°ÌLAVIE A23A2355/JAB¡ÊNEC¡Ë3°ÌMac mini Apple M4MCYT4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë4°ÌMac mini Apple M4MU9E3J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë5°ÌLAVIE A27A2795/JAB¡ÊNEC¡Ë6°ÌGMKtec NucBox G10GMK-G10-16/512-W11Pro(3500U)¡ÊShenzhen GMK Technology¡Ë7°ÌMac mini Apple