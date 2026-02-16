Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬X¤Ç¡¢2·î16Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÜ¹õÏ¡¤ò½ËÊ¡¡£°áÁõ»Ñ¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤¬´ó¤êÅº¤¦¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤¬ÌÜ¹õÏ¡¤Èßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯°áÁõ¤Ç¤¬¤Ã¤Á¤ê¸ª¤òÁÈ¤à¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①② ¢£Instagram¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¢¤¦ÍÍ»Ò¤â º´µ×´Ö¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤¦¤Á¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤Î29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÏ¡¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª