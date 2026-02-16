¹­Åç¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¸©Î©¹â¹»18¹»¤ò7¹»¤ËºÆÊÔ¤¹¤ë·×²è°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·×²è°Æ¤Ï2·î16Æü¤Î¸©µÄ²ñ¤Î°Ñ°÷²ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·×²è°Æ¤Ç¤Ï¡¢¹­Åç»Ô¤Î¹âÍÛ¤È¹âÍÛÅì¡¢°ÂÀ¾¤Î3¹»¤ÎÅý¹ç¤ä¡¢Ê¡»³»Ô¤ä¸â»Ô¤Î¸©Î©¹â¹»¤ÎÅý¹ç¤Ê¤É1¡¢8¹»¤ò7¹»¤ËºÆÊÔ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¸©¶µ°Ñ¤Ç¤Ï¡¢2033Ç¯ÅÙ»þÅÀ¤Ç¡¢´ð½à¤È¤¹¤ë³Øµé¿ô¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡¢Ãæ»³´ÖÃÏ°è¤ò½ü¤¯¸©Î©¹â¹»¤ÎºÆÊÔ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯4·î¤Ë¤Ï¼Â»Ü·×²è¤òºö