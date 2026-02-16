¥é¥¸¥ªCM¤Î¥³¥Ôー¤ÎÃæ¤«¤éºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò·èÄê¤¹¤ë¡ÖKRY¥é¥¸¥ªCMÂç¾Þ¡×¤Î¼ýÏ¿¤¬13Æü¡¢»³¸ý¸©¼þÆî»Ô¤Î»³¸ýÊüÁ÷ËÜ¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£35²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖKRY¥é¥¸¥ªCMÂç¾Þ¡×¤Ë¤Ï¸©¤ÎÆâ³°¤«¤é²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë5669ºîÉÊ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¸©Æâ23¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»²²Ã¥¹¥Ý¥ó¥µー¤¬Àß¤±¤¿¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤ÆCM¥³¥Óー¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤Ë¸µÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦CM¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¸Þ°æÀéÄá