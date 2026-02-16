¥»¥¬¤Ï¡¢Æ±¼ÒÃÂÀ¸65¼þÇ¯µ­Ç°¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥¤¥³¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖSEGA 65th Anniversary SEIKO Collaboration Model¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¡¢2026Ç¯2·î6Æü¤«¤éÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥»¥¬¥¹¥È¥¢ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¤¸¤á¤¿¡£È¯Á÷¤Ï10·î¾å½Ü¤ÎÍ½Äê¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î2¿§¤òÍÑ°Õ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢¿ô»ú¤òºÎÍÑ¤·¡¢3»þ°ÌÃÖ¤Ë¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥í¥´¤ò¡¢6»þ°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¥²¡¼¥à¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò¤¢¤·¤é¤¦¡£Î¢³¸¤Ë¤Ï65