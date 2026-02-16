¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¾úÂ¤½êGRANDLINE BREWING¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥«¥ó¤Ý¤ó¿Ý¤Î»ÀÌ£¤È¹á¤ê¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿·ºî¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡ØPONZ MAGIC¡ÊPonzu-Style Sour Ale¡Ë¡Ù¤ò2026Ç¯2·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ß¤¤¤ò°ú¤­Î©¤Æ¹ç¤¦¡ÉÏÂ¤Î¤Ä¤Þ¤ß¡É¡ÖÍÈ¤²¤¸¤ã¤¬¤ÈÏÂ½Ð½Á¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¤Ý¤ó¿Ý¥µ¥ï¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ²÷´¶¤ò¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¡£¥ß¥Ä¥«¥ó¤Ý¤ó¿Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤­¤ê¤Ã¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¤Û¤Î¤«