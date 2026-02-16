Åì±Ç³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åì±Ç¡Ë¤Ï16Æü¡¢¥¿¥¤¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¡¦M Distribution Co., Ltd.¡Ê°Ê²¼¡¢M STUDIO¡Ë¤ÈÀïÎ¬Åª¶¦Æ±À½ºî¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥í¥´¤ä¼ÒÌ¾¡¢¡È¹ÓÇÈ¡É¤âIP²½¤·¤Æ¤­¤¿ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Åì±Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖTOEI NEW WAVE 2033¡×¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÅÀ»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁÏ½Ð¡¦È¯¿®¤Î´ðÈ×¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã