ATEEZ¤Î13ËçÌÜ¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGOLDEN HOUR¡§Part¡¥4¡×¤¬¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×¤Ç3°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£15Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥ÈÍ½¹ðµ­»ö¤Ë¡Ö20ËüËç¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ATEEZ¤¬Æ±¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï8ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¤Ï¡¢¼ÂÊª¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤É¤Î½¾Íè·¿¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇäËç¿ô¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°²ó¿ô¤ò¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇäËç¿ô¤Ë´¹»»¤·¤¿¿ôÃÍ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²»¸»¤Î¥À