¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤ÇºÆµ¯¤Ê¤ë¤«¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡¢¥­¥ã¥Ð¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ªÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¥Æ¥­¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó½Ð¿È¤Î¥Ó¥¸¥ª¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¡£MLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿2019Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇÎ¨.234¡¢16ËÜÎÝÂÇ¡¢14ÅðÎÝ¡¢OPS.793¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¥­¥ã¥ê¥¢ÄÌ¤·¤ÆÆâ³°Ìî7¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç