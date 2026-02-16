¡È¤â¤·¤âÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Î½»Ì±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ô¥¯¥µ¡¼ºÇ¿·ºî¡Ø»ä¤¬¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë»þ¡Ù¤¬3·î13Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ë¤Ï¸ÄÀ­Ë­¤«¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¥á¥¤¥Ù¥ë¡¢¥­¥ó¥°¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡¢¥í¡¼¥Õ¤Î»°¿Í¡ª¸ø³«¤Þ¤Ç1¥õ·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¥¯¥»¤¢¤ê¡È¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥º¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Ô¥¯¥µ¡¼ºÇ¿·ºî¡Ø»ä¤¬¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë»þ¡ÙÆüËÜÈÇËÜÍ½¹ð¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡È¤â¤Õ¤â¤Õ¡É