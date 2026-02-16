ミラノ・コルティナオリンピック™は、これまで10日間行われ、日本は金メダル「3個」、銀メダル「5個」、銅メダル「9個」の計「17個」のメダルを獲得。過去最高の前回北京五輪（22年）の「18個」まであと1つと迫っていて、メダルラッシュが続いている。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ここまで金メダルを独占しているのは好調のスノーボード