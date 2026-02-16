¥ï¥ó¥³¤¬ÃË¤Î»Ò¤Ë¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤òÃ¥¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤ë¤Çµ¤ÇÛ»Â¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡©2¿Í¤ÎÌû²÷¤Ê¹¶ËÉÀï¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç71Ëü2000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö²Ä°¦¤¤£÷¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÆ°²è¡§ÃË¤Î»Ò¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤¹¤ë¸¤¢ª¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î¹¶ËÉÀï¡Ù¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¸÷·Ê¡Û ÃË¤Î»Ò¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ï¥ó¥³ Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömaru.maru.maru.218