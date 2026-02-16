¥Þ¥ë¥µ¥ó¥¢¥¤¤Ï¡È¥Þ¥ë¥µ¥óÆ¦Æý¤ÎÆü¡É¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢°ìÈÌ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö03·î12Æü¤Ï¥Þ¥ë¥µ¥óÆ¦Æý¤ÎÆü ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ë¤å¤¦´¶¼Õº×2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ12Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ¤ÎNadia¥­¥Ã¥Á¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÆâÍ÷²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Ë°ú¤­Â³¤¤¤Æ³«¤«¤ì¤ë´¶¼Õº×¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥µ¥óÆ¦Æý¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¼«Í³¤Ë»î°û¤Ç¤­¤ë¡ÈÆ¦ÆýBAR¡É¤ä¡¢¹¥¤­¤ÊÁÇºà¤ò²Ã¤¨¤Æ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¡È¥½¥¤