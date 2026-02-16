SNS¤ÇFIS¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¥°¡¼¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤«¤Ê¤ê¿Éíå¤À(C)Getty ImagesÀã¾å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ²¼³«ºÅÃæ¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼½÷»Ò¤ÎÃæ¹ñÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¡ÊÃ«°¦Î¿¡Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤½¤³¤Ç¹ñºÝ¥¹¥­¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÏ¢ÌÁ¡ÊFIS¡Ë¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£ ¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡ÛÃæ¹ñ¤Î°ÎºÍ¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥°¡¼¤¬²áÌ©ÆüÄø¤ËÉÔËþÇúÈ¯¡ª