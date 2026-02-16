Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­ÂÇ¼Ô15¿Í¤ò¾Ò²ð¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ïº£¥­¥ã¥ó¥×¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­ÂÇ¼Ô15¿Í¤ò¥È¥Ã¥×¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¿·ÀïÎÏ¡¢Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¡¢¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼ã¼ê¤Î4¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£³¤³°¤«¤é¤Î¿·ÀïÎÏ¤ËÂ¼¾å¡¢²¬ËÜ¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¡¢Â¼¾å