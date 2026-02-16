ミラノ・コルティナオリンピック™に出場しているスピードスケート・高木美帆選手の地元、北海道幕別町では深夜の試合にもかかわらず、熱いエールが送られました。出場選手を応援する会 実行委員「感動です。すばらしい、さすが美帆ちゃん。彼女のスピリッツ、もう私、エネルギーもらいました。ありがとうございます」「ギリギリで銅メダル。さすが高木美帆さん、感激です」高木選手は団体パシュート、そして1500メート