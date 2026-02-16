NiziU¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖNiziU Live with U 2026 ¡ÈNEW EvoNUtion¡É¡×¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©¡¦Aichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¥Û¡¼¥ëA¤Ë¤Æ2·î14Æü¡¦15Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Íè¾ì¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤ÏNiziU¤Ë¤È¤Ã¤Æ5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡£ºòÇ¯9·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ21ÅÔ»Ô23²ñ¾ì¡¦Á´32¸ø±é¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥ê¥¢»Ë¾åºÇÂ¿¸ø±é¿ô¡¢¤«¤Ä½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËËá¤­¤ò¤«¤±¤Æ¤­¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNiziU