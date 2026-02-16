FNN¤Ï¡¢½°µÄ±¡Áªµó¸å½é¤á¤Æ¤Î½µËö¤È¤Ê¤Ã¤¿15Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¯¡¢72%¤Ç¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï¡¢¤´Í÷¤ÎÊýË¡¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¦2026Ç¯2·î14Æü¡¦15Æü¤ËÅÅÏÃÄ´ºº(RDD ¸ÇÄê¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ)¡¦Á´¹ñ18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷1008¿Í¤¬²óÅú¡Ê¹ñÀªÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÃê½Ð¡¦ÊäÀµ¡Ë¹â»ÔÆâ³Õ¤ò¡Ö»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï1·î¡Ê70.8¡ó¡Ë¤è¤ê1.2¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤¬¤ê¡¢72%¤Ç¡¢À¯¸¢È¯Â­°ÊÍè5²óÏ¢Â³¤Ç70¡óÂæ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö