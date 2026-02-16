Ìä1 ¹â»ÔÆâ³Õ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¡£¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï1·î¤ÎÄ´ºº¡Ë»Ù»ý¤¹¤ë72.0%¡Ê70.8%¡Ë»Ù»ý¤·¤Ê¤¤22.8%¡Ê23.4%¡ËÌä2 ¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¡£¡Ê¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï1·î¤ÎÄ´ºº¡Ë¼«Ì±39.4%¡Ê30.6%¡Ë°Ý¿· 3.%¡Ê3.8%¡Ë¹ñÌ± 5.3%¡Ê3.5%¡ËÃæÆ» 7.6%¡Ê6.8%¡ËÎ©·û 0.8%¡Ê1.1%¡Ë»²À¯ 4.3%¡Ê3.3%¡Ë¸øÌÀ 0.6%¡Ê0.7%¡Ë¤ß¤é¤¤ 4.9%¡Ê0.4%