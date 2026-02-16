À¤³¦Åª¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¿¶ÉÕ»Õ¤Î¿û¸¶¾®½Õ¡Ê34¡Ë¤¬¡¢15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯5·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î¹õÅÄÂçÊå¡Ê48¡Ë¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Àê¤¤»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤«¤é¡¢¿û¸¶¤è¤ê14ºÐÇ¯¾å¤Î¹õÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤À¤Í¡£Ç¯¾å¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È°õ¾Ý¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¡×¤È¶Ã¤­¡¢¡ÖÇ¯¾å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÀ±¤µ¤ó¤Ë¡Ö¿Í¤ÎÏÃ¤òÁ´Á³Ê¹¤«¤Ê¤¤¡£¾®½Õ¤µ¤ó