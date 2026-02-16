µð¿Í¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡áÁ°¥ì¥¤¥º¡á¤¬£±£¶Æü¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô¤Î¤Ù£·¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ£±°ÂÂÇ£±»Íµå¡¢£²Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤Î´Ý¤ÈÏ¢Â³¤Ç£²ÅÙÂÐÀï¤·¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢º¸Èô¡£¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤È¤âÏ¢Â³¤ÇÂÐÀï¤·¡¢»Íµå¤È¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥ï¡¼¥É¡¢¥Þ¥¿¤ÎÅêµå¤ò¶´¤ó¤ÇºÆÅÙ¡¢´Ý¤ÈÏ¢Â³¤ÇÂÐÀï¤·¡¢Æó¥´¥í¤È±¦Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢ºÇ¸å¤Î¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ë¤Ïº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¡££²£°£±¥»¥ó¥ÁÄ¹¿È¤«¤éºÇÂ®£±£¶£³¥­¥í