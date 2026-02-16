ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¤Ï2·î13Æü¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê·úÀß¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆÑÅì¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¡×¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥¨¥¯¥¤¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÆÑÅì¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¤Ë½Ð»ñ»²²è¤·¡¢2022Ç¯8·î¤è¤ê¡¢ÆÑÅì¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¤Î·úÀß¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿Æ±¼Ò¡£2·î13Æü¤è¤ê¡¢Æ±È¯ÅÅ½ê¤Î±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¡¢º£¸å¤Ï¡¢È¯ÅÅ½ê¤Î°ÂÁ´¡¦°ÂÄê±¿Å¾¤òÌÜÅª¤Ë¡¢±¿Å¾¡¦ÊÝ¼é¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤òÇ³ÎÁ¤È¤¹¤ëÆÑÅì¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹È¯ÅÅ½ê¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í