ÇÐÍ¥¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ê35¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡Ê¸å10¡¦15¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡¦ÎÓ½¤¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹±Ç²è¡Ö10DANCE¡×¡Ê´ÆÆÄÂçÍ§·¼»Ë¡Ë¤Ç¡¢ÃÝÆâ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÄ®ÅÄ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¼ç¤Ë¶Ú¥È¥ì¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¥¸¥à¤¬Æ±¤¸¤È¤¤¤¦Ä®ÅÄ¤Ï¡¢¤¢¤ë»þÃÝÆâ¤Ë¡ÖËÍ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Ê¤­¤ã¤¤