18¡¢19Ç¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¡¢¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê52¡Ë¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÆ£°æ¤ß¤ª¡Ê35¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Æ£°æ¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤È¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²æ¤¬»Ò¤¿¤Á¤Î¾®¤µ¤Ê¼ê¤ò»£¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÇ¥¿±¤Ï°ÂÄê´ü¤¬¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¡¹Åª¤Ê¤´Êó¹ð¤Ï