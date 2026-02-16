監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科 癤（せつ）の概要 癤とは、細菌感染によって毛包の炎症が深部まで及ぶ状態です。主に「黄色ブドウ球菌」などの細菌によって引き起こされます。 黄色ブドウ球菌は日常にありふれた細菌で、私たちの皮膚や鼻の中などに常在します。通常、黄色ブドウ球菌は過剰に増殖することはありません。しかし、皮膚にできた小さな傷