BTS¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¡ÖWHAT IS YOUR LOVE SONG?¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¶¦¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡ÛBTS V¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¥½¥¦¥ë¤Î³¹¤Ç¡¢SUGA¤Ï°¦Ç­¤ò¡Ä¡£¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È°¦¡É¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS7¿Í¤Ç¾þ¤ë¡ØGQ¡ÙÉ½»æ ¢£BTS¥á¥ó¥Ðー¤¬°¦¤¹¤ëÆü¾ï ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢Æ°²èÊÔ½¸¥¢¥×¥ê¡ÖEdits¡Ê¥¨¥Ç¥£¥Ã¥Ä¡Ë¡×¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖWHAT IS YOUR LOVE SONG?¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Æ¥ó¥×¥ì&#125