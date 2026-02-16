ÇîÅ¸ [Åì¾Ú£Ç] ¤¬2·î16ÆüÃë(11:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ86.9¡óÁý¤Î25.8²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢26Ç¯12·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ13.7¡ó¸º¤Î22.2²¯±ß¤Ë¸º¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ Æ±»þ¤Ë¡¢Á°´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò24±ß¢ª30±ß(Á°¤Î´ü¤Ï19±ß)¤ËÁý³Û¤·¡¢º£´ü¤ÏÁ°´ü¤ÎÆÃÊÌÇÛÅö¤òÍî¤È¤·¡¢ÉáÄÌÇÛÅö27±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£ Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ94.6¡óÁý¤Î10.1²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶È