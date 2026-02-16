NHKÁí¹ç¤Ç15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼½à¡¹·è¾¡¡Á·è¾¡¡¦ÃË»Ò¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¡×¡Ê¸å7¡¦30¡Ë¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬14.9¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬16Æü¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï9.3¡ó¤Ç¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£NHK¤ÏÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ç15Æü¸á¸å6»þ25Ê¬¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢2Áª¼ê¤¬ÊÂÁö¤¹¤ëÂÐ·èÊý¼°¤Î¿·¼ïÌÜ¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ëÃË»Ò¤Î½à¡¹·è¾¡¤È·è¾¡¤ò