Ê¡Åç¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¤¤ï¤­FC¤Ï2·î15Æü¡¢J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤ÇÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤é¿·²ÃÆþ¤Î18ºÐ¥ë¡¼¥­¡¼MF¹ÓÌÚ¿ÎæÆ¤¬¾×·â¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¡È4¿ÍÈ´¤­¡É¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¾¡Íø¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾×·â¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤ÈÂçÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£Ê¡Åç¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¤¤­¤Ê¤ê¸«¤»¤¿¡£¸åÈ¾30Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê·èÄêµ¡¤ò±é½Ð¡£¤µ¤é¤Ë2-1¤Î