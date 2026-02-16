¡Ö´°Á´¤ÊÉé¤±¸¤¤Î¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Î¥¢¤Ï»ö¼Â¤òÀµ¤¹¤Ù¤­¤À¡£°¥¤ì¤ÇºÍÇ½¤â¤Ê¤¤¶ò¤«¤Ê»Ê²ñ¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ÊÛ¸î»Î¤òº¹¤·¸þ¤±¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£2Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¡¦¥½¡¼¥·¥ã¥ë¤òÄÌ¤¸¡¢Á°Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Âè68²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¤ÇÀ­ÈÈºá¼Ô¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤Î¼«¿È¤Î´Ø·¸¤òÂêºà¤Ë¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤¿¥Î¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·Ù¹ð¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥Î¥¢¤¬