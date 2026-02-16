´Ú¹ñ¤Ç¡¢½»Âð²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¸¤¤ò¾ÃËÉÂâ°÷¤¬¿´ÇÙÁÉÀ¸¤Çµß¤Ã¤¿¡£15Æü¡¢ÃéÀ¶ÆîÆ»ÏÀ»³¡Ê¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥ó¥Ê¥à¥É¡¦¥Î¥ó¥µ¥ó¡Ë¾ÃËÉ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¸á¸å2»þ12Ê¬¤´¤í¡¢ÏÀ»³»ÔÆàÆ¶¡Ê¥Í¥É¥ó¡Ë¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç½»Âð¤ÏÈ¾¾Æ¤·¡¢Ìó2495Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó265Ëü±ß¡Ë¤Îºâ»ºÈï³²¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢80Âå¤Î½÷À­½»Ì±¤¬µß½õ¤µ¤ì¡¢¿ÍÌ¿Èï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡Ö¸¤¤¬Ãæ¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦½»Ì±¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ½»ÂðÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¾ÃËÉÂâ°÷¤é¤Ï¡¢