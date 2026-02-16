９日、故宮博物院「万法帰一・薩迦寺の歴史文化と芸術展」の展示ホールに向かう人たち。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京2月16日】中国北京市の故宮博物院で、同院と西蔵自治区文物局などの文化機関、博物館が共催する「万法帰一・薩迦（サキャ）寺の歴史文化と芸術展」が開かれている。貴重な文化財200点余りを厳選して展示。「サキャ寺の歴史」「九州（中国全土）統一」「サキャ時代の文化と芸術」「サキャ派の