±óÆ£¤Î¾õÂÖ¤ÏÀºÌ©¸¡ºº¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À(C)Getty Images¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤ÇÉé½ýÂà¾ì¤·¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÎ¥Ã¦¤¬Ä¹´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤À¾Ü¤·¤¤¾É¾õ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡ªÃæ¹ñ¤òÂÇ¤ÁÊø¤·¤¿·è¾¡¤Î¡Ö4¥´¡¼¥ë¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤ë±óÆ£¤Ï¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤Ç¥ê¡¼¥°