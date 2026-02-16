¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSUPER EIGHT¡×¤Î´Ý»³Î´Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Àê¤¤»Õ¤«¤é·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£º£²ó¡¢´Ý»³¤òÀê¤Ã¤¿Àê¤¤»Õ¡¦À±¤Ò¤È¤ß»á¤Ï¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¹¤®¤ëÀ±¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö2026Ç¯¤Ï¥Þ¥¸¤Ç´í¤Ê¤¤¡£¥À¥Þ¤µ¤ì¤Æ¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¡×¡Öº£Ç¯¤ÏÊÑ¤Ê¿Í¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£³ÎÄê¡£1ÈÖÁá¤¯¤Æ2·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡£2¡¢3·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤­¤Æ