½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¾¯½÷¤ÎÃåÂØ¤¨¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï16Æü¡¢À­Åª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢°ñ¾ë¸©Åì³¤Â¼Î©Ãæ¤Î¶µ°÷¡Ê32¡Ë¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶µ°÷¤Ë¤è¤ëÅð»£²èÁü¶¦Í­»ö·ï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆ°²è¤òÁ÷¤Ã¤¿ºá¤Ç¸øÈ½Ãæ¡£