¼¢²ì¸©¤Î»°Æü·îÂçÂ¤ÃÎ»ö¡Ê54¡Ë¤Ï16Æü¤Î¸©µÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢Ç¤´üËþÎ»¡Ê7·î19Æü¡Ë¤ËÈ¼¤¦ÃÎ»öÁª¤Ë4Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£»°Æü·î»á¤ÏÂçÄÅ»Ô½Ð¿È¡£2003Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ËÌ±¼çÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·½éÅöÁª¤·¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÉûÂç¿Ã¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£4´üÌÜÅÓÃæ¤Ç¼­¿¦¤·¡¢²ÅÅÄÍ³µª»ÒÃÎ»ö¡ÊÅö»þ¡¢¸½»²±¡µÄ°÷¡Ë¤«¤é¸å·Ñ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ14Ç¯¤ÎÃÎ»öÁª¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß3´üÌÜ¡£