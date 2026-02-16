¡ÚOZ Re:write¡Ê¥ª¥º¥ê¥é¥¤¥È¡Ë¡Û 4·î21Æü11»þ ¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»Í½Äê DRIMAGE¤Ê¤é¤Ó¤ËDRIMAGE JAPAN¤Ï¡¢Android/iOSÍÑ¥¢¥Ë¥áRPG¡ÖOZ Re:write¡Ê¥ª¥º ¥ê¥é¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò4·î21Æü11»þ¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡Ö¥ª¥º ¥ê¥é¥¤¥È¡×¤Ï2025Ç¯8·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢2D¥»¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£